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Carbon County Jail Bookings October 11-17

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NAME M D YR CHARGES RESIDENCE
WHEELER, GLORIA 10 11 2021 POSSESSION OF METH, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA PRICE
DIX, RICHARD 10 11 2021 POSSESSION OF METH, POSSESSION OF PARAPHERNALIA PRICE
CASTANEDA, ROBERTO 10 11 2021 POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, FAILURE TO RESPOND TO OFFICERS SIGNAL TO STOP, FAIL TO STOP AT COMMAND OF OFFICER, OPERATING VEHICLE WITHOUT INSURANCE, OBSTRUCTION OF JUSTICE-FALSE INFO, OPERATING VEHICLE WITHOUT LICENSE, IGNITION INTERLOCK VIOLATION, RECKLESS DRIVING, WARRANTS SALT LAKE
NIESER, JEFFREY 10 12 2021 CRIMINAL MISCHIEF, DISORDERLY CONDUCT PRICE
HAIGLER, MARRION RAY 10 13 2021 WARRANT HELPER
GOMEZ, CARLOS 10 13 2021 WARRANTS SALT LAKE CITY
BAUER, JORDAN 10 13 2021 WARRANTS KEARNS
KAY, WESTON 10 13 2021 WARRANT SANTAQUIN
YARRINGTON, STEPHANIE 10 13 2021 WARRANTS SOUTH JORDAN
HERNANDEZ, EDWARD 10 14 2021 3-DAY COMMITMENT WELLINGTON
FREESTONE, MARGIE 10 14 2021 WARRANT EAST CARBON
JENSEN, DUSTY 10 14 2021 WARRANT PRICE/ELMO
FLORES, OSCAR 10 14 2021 POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, PURCHASE/TRANS/POSSESS/ USE OF A FIREARM BY RESTRICTED PERSON x2 HUNTINGTON
RODRIGUEZ, JOSE 10 15 2021 WARRANT,DISTRIBUTE/OFFER/ARRANGE DISTRIBUTION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF A DANGEROUS WEAPON BY RESTRICTED PERSON, USE OR POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA PRICE
CARTER, RANDI 10 15 2021 DISTRIBUTE/OFFER/ARRANGE DISTRIBUTION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE/ MARIJUANA, USE OR POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA PRICE
SINGER, JOHN 10 15 2021 PRISON COMMITMENT PROVO
TRUJILLO, JOSEPH 10 15 2021 WARRANT SALT LAKE CITY
ROACH, ZACHARY 10 15 2021 WARRANT, POSSESSION OF MARIJUANA, USE OR POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE SALT LAKE CITY
JEFFS, JAMES 10 15 2021 POSSESSION OF METH, POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF HEROIN, POSSESSION OF PARAPHERNALIA HELPER
OLSEN, BROOKE 10 15 2021 POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA HELPER
NICHOLS, JASON 10 16 2021 WARRANT WELLINGTON
FEICHKO, CHAD 10 17 2021 INTOXICATION, CRIMINAL TRESPASS (DV), CRIMINAL MISCHIEF (DV) PRICE
LOPEZ, EDGAR 10 17 2021 FORCIBLE SEXUAL ABUSE, BURGLARY OF A DWELLING WEST JORDAN
KIDDY, MONTE 10 17 2021 2 WARRANTS EAST CARBON
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