Carbon County Jail Bookings October 11-17

|NAME
|M
|D
|YR
|CHARGES
|RESIDENCE
|WHEELER, GLORIA
|10
|11
|2021
|POSSESSION OF METH, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|PRICE
|DIX, RICHARD
|10
|11
|2021
|POSSESSION OF METH, POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|PRICE
|CASTANEDA, ROBERTO
|10
|11
|2021
|POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, FAILURE TO RESPOND TO OFFICERS SIGNAL TO STOP, FAIL TO STOP AT COMMAND OF OFFICER, OPERATING VEHICLE WITHOUT INSURANCE, OBSTRUCTION OF JUSTICE-FALSE INFO, OPERATING VEHICLE WITHOUT LICENSE, IGNITION INTERLOCK VIOLATION, RECKLESS DRIVING, WARRANTS
|SALT LAKE
|NIESER, JEFFREY
|10
|12
|2021
|CRIMINAL MISCHIEF, DISORDERLY CONDUCT
|PRICE
|HAIGLER, MARRION RAY
|10
|13
|2021
|WARRANT
|HELPER
|GOMEZ, CARLOS
|10
|13
|2021
|WARRANTS
|SALT LAKE CITY
|BAUER, JORDAN
|10
|13
|2021
|WARRANTS
|KEARNS
|KAY, WESTON
|10
|13
|2021
|WARRANT
|SANTAQUIN
|YARRINGTON, STEPHANIE
|10
|13
|2021
|WARRANTS
|SOUTH JORDAN
|HERNANDEZ, EDWARD
|10
|14
|2021
|3-DAY COMMITMENT
|WELLINGTON
|FREESTONE, MARGIE
|10
|14
|2021
|WARRANT
|EAST CARBON
|JENSEN, DUSTY
|10
|14
|2021
|WARRANT
|PRICE/ELMO
|FLORES, OSCAR
|10
|14
|2021
|POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, PURCHASE/TRANS/POSSESS/ USE OF A FIREARM BY RESTRICTED PERSON x2
|HUNTINGTON
|RODRIGUEZ, JOSE
|10
|15
|2021
|WARRANT,DISTRIBUTE/OFFER/ARRANGE DISTRIBUTION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF A DANGEROUS WEAPON BY RESTRICTED PERSON, USE OR POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
|PRICE
|CARTER, RANDI
|10
|15
|2021
|DISTRIBUTE/OFFER/ARRANGE DISTRIBUTION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE/ MARIJUANA, USE OR POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
|PRICE
|SINGER, JOHN
|10
|15
|2021
|PRISON COMMITMENT
|PROVO
|TRUJILLO, JOSEPH
|10
|15
|2021
|WARRANT
|SALT LAKE CITY
|ROACH, ZACHARY
|10
|15
|2021
|WARRANT, POSSESSION OF MARIJUANA, USE OR POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE
|SALT LAKE CITY
|JEFFS, JAMES
|10
|15
|2021
|POSSESSION OF METH, POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF HEROIN, POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|HELPER
|OLSEN, BROOKE
|10
|15
|2021
|POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|HELPER
|NICHOLS, JASON
|10
|16
|2021
|WARRANT
|WELLINGTON
|FEICHKO, CHAD
|10
|17
|2021
|INTOXICATION, CRIMINAL TRESPASS (DV), CRIMINAL MISCHIEF (DV)
|PRICE
|LOPEZ, EDGAR
|10
|17
|2021
|FORCIBLE SEXUAL ABUSE, BURGLARY OF A DWELLING
|WEST JORDAN
|KIDDY, MONTE
|10
|17
|2021
|2 WARRANTS
|EAST CARBON