Carbon County Jail Bookings October 2-8

|WHITAKER, JULIE
|10
|3
|2023
|WARRANTS
|60
|PRICE
|CHAVEZ, MARK
|10
|4
|2023
|ASSAULT (DV)
|31
|PRICE
|TELLEZ, SERGIO
|10
|4
|2023
|SPEEDING, RECKLESS DRIVING, FLEEING, POSSESSION OF STOLEN VEHICLE, DUI, OPEN CONTAINER, FAILURE TO WEAR SEATBELT, NO MUD FLAPS, POSSESSION OF STOLEN PROPERTY, DETAINER
|34
|HOMELESS
|MANCHESTER, JESSICA
|10
|4
|2023
|WARRANT X3
|43
|PRICE
|WARE, ERIC
|10
|5
|2023
|THEFT OF SERVICES, THEFT
|40
|PRICE
|NOONE, CHRISTIE
|10
|5
|2023
|DRUG COURT HOLD
|45
|PRICE
|MITCHESON, MANUEL
|10
|5
|2023
|POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, 72-HOUR HOLD
|31
|PRICE
|CARTER, RANDI
|10
|5
|2023
|72-HOUR HOLD
|21
|PRICE
|LISTER, SAMANTHA
|10
|5
|2023
|WARRANT
|32
|PRICE
|STEWART, WHITNEY
|10
|5
|2023
|ASSAULT (DV), DV IN THE PRESENCE OF A CHILD (X2)
|25
|PRICE
|PIKE, ROBERT
|10
|5
|2023
|POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE
|64
|HOMELESS
|BUTKOVICH, TRACY
|10
|5
|2023
|POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
|53
|PRICE
|GORDON, EMILIA
|10
|6
|2023
|WARRANT
|42
|PRICE
|BLACKETT, TERRY
|10
|6
|2023
|WARRANT, DRIVING ON SUSPENDED LICENSE
|45
|PRICE
|GUTIERREZ, ANGELICA
|10
|6
|2023
|WARRANT
|22
|PRICE
|DIMICK, SHAWNDRA
|10
|6
|2023
|WARRANT
|42
|PRICE
|MARTINEZ, SHAWN
|10
|6
|2023
|DUI
|52
|PRICE
|DELIS-KELLING, KRISTINA
|10
|6
|2023
|COMMITMENT
|45
|SANTAQUIN
|MARVADIKIS, SABRINA
|10
|6
|2023
|POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION OF MARIJUANA, WARRANT
|53
|PRICE
|GRANT, GUY
|10
|6
|2023
|POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION OF MARIJUANA
|69
|HELPER
|SALAZAR, NATASHA
|10
|7
|2023
|CRIMINAL MISCHIEF (DV)
|30
|PRICE
|SAILORS, VICTOR
|10
|7
|2023
|WARRANT
|40
|PRICE
|JOHNSON, RICKIE
|10
|8
|2023
|POSSESSION WITH CONTENT, POSSESSION OF HEROIN, POSSESSION OF METH, POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|47
|HOMELESS
|FELIX, AERTHUR
|10
|8
|2023
|POSSESSION OF METH W/ INTENT, POSSESSION OF FENTANYL, POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|55
|PRICE
|HESS, ISAAC
|10
|8
|2023
|INTERFERENCE WITH PEACE OFFICER, FAILURE TO OBEY LAWFUL ORDER, NO VEHICLE REGISTRATION, NO INSURANCE
|36
|OKLAHOMA
|WESTOVER, SHARA
|10
|8
|2023
|DISORDERLY, OBSTRUCTION OF JUSTICE, ITEMS PROHIBITED IN A CORRECTIONAL FACILITY
|25
|PRICE