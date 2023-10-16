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Carbon County Jail Bookings October 9-15

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FARMER, STRYKER 10 9 2023 WARRANT 25 HOMELESS
FISH, DESTANNEE 10 9 2023 INTERFERENCE WITH ARRESTING OFFICER 27 PRICE
GRUNDIE, JOSHUA 10 10 2023 PROTECTIVE ORDER VIOLATION, DAMAGE PROPERTY (DV), DV IN PRESENCE OF CHILD 22 EAST CARBON
LEYBA, STEPHANIE 10 10 2023 WARRANTS 45 SPRING GLEN
PONZINI, DESTINY 10 10 2023 WARRANT 35 HELPER
CARTER, CHERYL 10 11 2023 WARRANT 61 EAST CARBON
SCOTT, BRUCE 10 11 2023 1-DAY COMMITMENT 64 DENVER
JUSTESEN, ALAN 10 11 2023 PROTECTIVE ORDER VIOLATION 59 PRICE
VALENZUELA, JULIAN 10 11 2023 WARRANTS X2 23 PRICE
FEICHKO, BRENDEN 10 12 2023 COMMITMENT 22 PRICE
HTOO, KRU 10 13 2023 DUI, SPEED OVER 100 MPH, FAILURE TO WEAR SEATBELT, OPEN CONTAINER 21 COLORADO
PRICE, WYATT 10 14 2023 DOMESTIC VIOLENCE IN THE PRESENCE OF A CHILD X2, AGGRAVATED ASSAULT, 72-HOUR HOLD 22 PRICE
POWELL, BLAKE 10 15 2023 INTOXICATION, FAILURE TO STOP AT COMMAND OF LAW ENFORCEMENT, OBSTRUCTION OF JUSTICE, RESTRICTED  PERSON TRANSACTION FIREARM, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 25 PRICE
CURTIS, KALLON WILLIAM 10 15 2023 INTOXICATION, FAILURE TO STOP AT COMMAND OF LAW ENFORCEMENT, OBSTRUCTION OF JUSTICE, RESTRICTED  PERSON TRANSACTION FIREARM, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 27 PRICE
RIVERA, ALEX 10 15 2023 INTOXICATION, FAILURE TO STOP AT COMMAND OF LAW ENFORCEMENT, OBSTRUCTION OF JUSTICE, RESTRICTED  PERSON TRANSACTION FIREARM, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 27 PRICE
OLSEN, FRED 10 15 2023 ASSAULT DV, DOMESTIC VIOLENCE IN PRESENCES OF CHILD 61 HELPER
ANSTED, KENNETH 10 15 2023 WARRANT 40 PRICE
HUTCHISON, DALE 10 15 2023 POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, 72-HOUR HOLD 46 PRICE
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