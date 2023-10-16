Carbon County Jail Bookings October 9-15

|FARMER, STRYKER
|10
|9
|2023
|WARRANT
|25
|HOMELESS
|FISH, DESTANNEE
|10
|9
|2023
|INTERFERENCE WITH ARRESTING OFFICER
|27
|PRICE
|GRUNDIE, JOSHUA
|10
|10
|2023
|PROTECTIVE ORDER VIOLATION, DAMAGE PROPERTY (DV), DV IN PRESENCE OF CHILD
|22
|EAST CARBON
|LEYBA, STEPHANIE
|10
|10
|2023
|WARRANTS
|45
|SPRING GLEN
|PONZINI, DESTINY
|10
|10
|2023
|WARRANT
|35
|HELPER
|CARTER, CHERYL
|10
|11
|2023
|WARRANT
|61
|EAST CARBON
|SCOTT, BRUCE
|10
|11
|2023
|1-DAY COMMITMENT
|64
|DENVER
|JUSTESEN, ALAN
|10
|11
|2023
|PROTECTIVE ORDER VIOLATION
|59
|PRICE
|VALENZUELA, JULIAN
|10
|11
|2023
|WARRANTS X2
|23
|PRICE
|FEICHKO, BRENDEN
|10
|12
|2023
|COMMITMENT
|22
|PRICE
|HTOO, KRU
|10
|13
|2023
|DUI, SPEED OVER 100 MPH, FAILURE TO WEAR SEATBELT, OPEN CONTAINER
|21
|COLORADO
|PRICE, WYATT
|10
|14
|2023
|DOMESTIC VIOLENCE IN THE PRESENCE OF A CHILD X2, AGGRAVATED ASSAULT, 72-HOUR HOLD
|22
|PRICE
|POWELL, BLAKE
|10
|15
|2023
|INTOXICATION, FAILURE TO STOP AT COMMAND OF LAW ENFORCEMENT, OBSTRUCTION OF JUSTICE, RESTRICTED PERSON TRANSACTION FIREARM, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
|25
|PRICE
|CURTIS, KALLON WILLIAM
|10
|15
|2023
|INTOXICATION, FAILURE TO STOP AT COMMAND OF LAW ENFORCEMENT, OBSTRUCTION OF JUSTICE, RESTRICTED PERSON TRANSACTION FIREARM, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
|27
|PRICE
|RIVERA, ALEX
|10
|15
|2023
|INTOXICATION, FAILURE TO STOP AT COMMAND OF LAW ENFORCEMENT, OBSTRUCTION OF JUSTICE, RESTRICTED PERSON TRANSACTION FIREARM, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
|27
|PRICE
|OLSEN, FRED
|10
|15
|2023
|ASSAULT DV, DOMESTIC VIOLENCE IN PRESENCES OF CHILD
|61
|HELPER
|ANSTED, KENNETH
|10
|15
|2023
|WARRANT
|40
|PRICE
|HUTCHISON, DALE
|10
|15
|2023
|POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, 72-HOUR HOLD
|46
|PRICE