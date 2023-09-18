Carbon County Jail Bookings September 11-17

|GALLEGOS, DAVID
|9
|11
|2023
|POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, DUI, NOT OBTAINING A LICENSE, SPEEDING
|32
|TEXAS
|MALONE, MORGAN
|9
|12
|2023
|DISORDERLY CONDUCT
|39
|PRICE
|BARREGAR, MICHAEL
|9
|12
|2023
|DISORDERLY CONDUCT
|61
|CANADA
|COHOE, MELVIN
|9
|12
|2023
|WARRANT
|32
|PRICE
|FREESTONE, MARGIE
|9
|12
|2023
|WARRANTS
|63
|EAST CARBON
|STEWART, TERRI
|9
|12
|2023
|COMMITMENT
|65
|EAST CARBON
|PERKINS, JOSHUA
|9
|12
|2023
|WARRANT
|23
|PRICE
|LARSEN, JASON R
|9
|12
|2023
|ASSAULT (DV)
|52
|CASTLE DALE
|LARSEN, JASON S
|9
|13
|2023
|WARRANT X4
|27
|PRICE
|MONTES, JOSEPH
|9
|13
|2023
|WARRANT
|32
|SALT LAKE
|MAGANA, ROBERT
|9
|13
|2023
|72-HOUR HOLD
|58
|EAST CARBON
|FUNNK, CHRISTOPHER
|9
|14
|2023
|WARRANT
|42
|HELPER
|COOPER, RUTH
|9
|14
|2023
|WARRANTS
|36
|PRICE
|HARRISON, SEAN
|9
|14
|2023
|WARRANTS
|50
|PRICE
|DELIS-KELLING, KRISTINA
|9
|15
|2023
|COMMITMENT
|45
|PRICE
|ABONZA, HECTOR
|9
|16
|2023
|INTOXICATION, FAILURE TO IDENTIFY, INTERFERENCE WITH ARRESTING OFFICER, POSSESSION OF DANGEROUS WEAPON BY RESTRICTED PERSON
|26
|TEXAS
|MAESTAS, DAVID
|9
|16
|2023
|DUI, POSSESSION OF DANGEROUS WEAPON BY RESTRICTED PERSON, FAILURE TO MAINTAIN LANE, FAILURE TO SIGNAL
|44
|DRAPER
|HENDERSON, COREY
|9
|15
|2023
|DUI
|36
|PRICE
|SKAGGS, ZACHARY
|9
|16
|2023
|DUI, FAILURE TO SIGNAL, IMPROPER LANE TRVEL
|23
|PRICE
|DYCHES, CHAD
|9
|15
|2023
|AGGRAVATED ASSAULT, FLEEING, DV IN PRESENCE OF CHILD, RECKLESS DRIVING, PROPERTY DAMAGE, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, SUSPENDED DL, DUI
|31
|WELLINGTON