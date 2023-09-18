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Carbon County Jail Bookings September 11-17

GALLEGOS, DAVID 9 11 2023 POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, DUI, NOT OBTAINING A LICENSE, SPEEDING 32 TEXAS
MALONE, MORGAN 9 12 2023 DISORDERLY CONDUCT 39 PRICE
BARREGAR, MICHAEL 9 12 2023 DISORDERLY CONDUCT 61 CANADA
COHOE, MELVIN 9 12 2023 WARRANT 32 PRICE
FREESTONE, MARGIE 9 12 2023 WARRANTS 63 EAST CARBON
STEWART, TERRI 9 12 2023 COMMITMENT 65 EAST CARBON
PERKINS, JOSHUA 9 12 2023 WARRANT 23 PRICE
LARSEN, JASON R 9 12 2023 ASSAULT (DV) 52 CASTLE DALE
LARSEN, JASON S 9 13 2023 WARRANT X4 27 PRICE
MONTES, JOSEPH 9 13 2023 WARRANT 32 SALT LAKE
MAGANA, ROBERT 9 13 2023 72-HOUR HOLD 58 EAST CARBON
FUNNK, CHRISTOPHER 9 14 2023 WARRANT 42 HELPER
COOPER, RUTH 9 14 2023 WARRANTS 36 PRICE
HARRISON, SEAN 9 14 2023 WARRANTS 50 PRICE
DELIS-KELLING, KRISTINA 9 15 2023 COMMITMENT 45 PRICE
ABONZA, HECTOR 9 16 2023 INTOXICATION, FAILURE TO IDENTIFY, INTERFERENCE WITH ARRESTING OFFICER, POSSESSION OF DANGEROUS WEAPON BY RESTRICTED PERSON 26 TEXAS
MAESTAS, DAVID 9 16 2023 DUI, POSSESSION OF DANGEROUS WEAPON BY RESTRICTED PERSON, FAILURE TO MAINTAIN LANE, FAILURE TO SIGNAL 44 DRAPER
HENDERSON, COREY 9 15 2023 DUI 36 PRICE
SKAGGS, ZACHARY 9 16 2023 DUI, FAILURE TO SIGNAL, IMPROPER LANE TRVEL 23 PRICE
DYCHES, CHAD 9 15 2023 AGGRAVATED ASSAULT, FLEEING, DV IN PRESENCE OF CHILD, RECKLESS DRIVING, PROPERTY DAMAGE, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, SUSPENDED DL, DUI 31 WELLINGTON
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