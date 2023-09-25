Carbon County Jail Bookings September 18-24

|LEYBA, STEPHANIE
|9
|18
|2023
|CRIMINAL MISCHIEF (DV), 72 HOUR HOLD
|45
|SPRING GLEN
|MCDONALD, HAYDEN
|9
|18
|2023
|72 HOUR HOLD
|24
|HOMELESS
|HERRERA, BRITTNIE
|9
|18
|2023
|POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, NO INSURANCE, EXPIRED REGISTRATION
|33
|HOMELESS
|GUTIERREZ, KAYDANSE
|9
|18
|2023
|ALCOHOL RESTRICTED DRIVER, DRIVING UNDER THE INFLUENCE, POSSESSION OF TOBACCO BY MINOR, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, FAILURE TO OPERATE WITHIN A SINGLE LANE, REFUSING A CHEMICAL TEST, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE
|20
|EAST CARBON
|LEACH, GREGORY
|9
|19
|2023
|WARRANT
|53
|WELLINGTON
|BENSON, NICOLE
|9
|19
|2023
|WARRANT
|42
|PRICE
|COLE, JAMES
|9
|19
|2023
|WARRANT
|38
|PRICE
|OLSEN, BROOKE
|9
|20
|2023
|DRUG COURT HOLD
|22
|PRICE
|PENDLETON, JAMES
|9
|20
|2023
|WARRANT
|26
|PRICE
|EVANS, JORDAN
|9
|20
|2023
|ASSAULT
|19
|PRICE
|REYNOLDS, MADALYNE
|9
|21
|2023
|WARRANTS
|30
|HOMELESS
|YOUNG, JACOB
|9
|21
|2023
|PROTECTIVE ORDER VIOLATION, WARRANT
|33
|WELLINGTON
|VIGIL, CAREY
|9
|21
|2023
|WARRANT
|55
|COLORADO
|HALL, EMRY
|9
|22
|2023
|POSSESSION OF FIREARM BY RESTRICTED PERSON, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, UNLAWFUL POSSESS OF FINANCIAL CARD, UNLAWFULLY POSSESS ID OF ANOTHER, UNLAWFUL USE OF FINANCIAL CARD, THEFT/RECEIVING, DRIVING ON SUSPENDED/REVOKE LICENSE, WARRANT
|25
|EPHRIAM
|SNOW, AUBREY
|9
|22
|2023
|WARRANT, UNLAWFUL POSSESS OF FINANCIAL CARD, UNLAWFULLY POSSESS ID OF ANOTHER, THEFT/RECEIVING, POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|30
|MAGNA
|PIKE, JENNAFER
|9
|22
|2023
|FORGERY, UNLAWFULLY POSSESS ID OF ANOTHER, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, UNLAWFUL POSSESS FINANCIAL CARD, 72 HR HOLD
|40
|EAST CARBON
|POLITO, BRENDAN
|9
|22
|2023
|WARRANT
|36
|WELLINGTON
|OTTERSTROM, CARLYLE
|9
|22
|2023
|COMMITMENT
|51
|PRICE
|VAZQUEZ, ARMANDO
|9
|23
|2023
|INTOXICATION, DISORDERLY CONDUCT
|22
|WASHINGTON
|ANDERSON, RODNEY
|9
|24
|2023
|DUI, UNSAFE LANE TRAVEL
|61
|PRICE
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