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Carbon County Jail Bookings September 18-24

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LEYBA, STEPHANIE 9 18 2023 CRIMINAL MISCHIEF (DV), 72 HOUR HOLD 45 SPRING GLEN
MCDONALD, HAYDEN 9 18 2023 72 HOUR HOLD 24 HOMELESS
HERRERA, BRITTNIE 9 18 2023 POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, NO INSURANCE, EXPIRED REGISTRATION 33 HOMELESS
GUTIERREZ, KAYDANSE 9 18 2023 ALCOHOL RESTRICTED DRIVER, DRIVING UNDER THE INFLUENCE, POSSESSION OF TOBACCO BY MINOR, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, FAILURE TO OPERATE WITHIN A SINGLE LANE, REFUSING A CHEMICAL TEST, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 20 EAST CARBON
LEACH, GREGORY 9 19 2023 WARRANT 53 WELLINGTON
BENSON, NICOLE 9 19 2023 WARRANT 42 PRICE
COLE, JAMES 9 19 2023 WARRANT 38 PRICE
OLSEN, BROOKE 9 20 2023 DRUG COURT HOLD 22 PRICE
PENDLETON, JAMES 9 20 2023 WARRANT 26 PRICE
EVANS, JORDAN 9 20 2023 ASSAULT 19 PRICE
REYNOLDS, MADALYNE 9 21 2023 WARRANTS 30 HOMELESS
YOUNG, JACOB 9 21 2023 PROTECTIVE ORDER VIOLATION, WARRANT 33 WELLINGTON
VIGIL, CAREY 9 21 2023 WARRANT 55 COLORADO
HALL, EMRY 9 22 2023 POSSESSION OF FIREARM BY RESTRICTED PERSON, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, UNLAWFUL POSSESS OF FINANCIAL CARD, UNLAWFULLY POSSESS ID OF ANOTHER, UNLAWFUL USE OF FINANCIAL CARD, THEFT/RECEIVING, DRIVING ON SUSPENDED/REVOKE LICENSE, WARRANT 25 EPHRIAM
SNOW, AUBREY 9 22 2023 WARRANT, UNLAWFUL POSSESS OF FINANCIAL CARD, UNLAWFULLY POSSESS ID OF ANOTHER, THEFT/RECEIVING, POSSESSION OF PARAPHERNALIA 30 MAGNA
PIKE, JENNAFER 9 22 2023 FORGERY, UNLAWFULLY POSSESS ID OF ANOTHER, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, UNLAWFUL POSSESS FINANCIAL CARD, 72 HR HOLD 40 EAST CARBON
POLITO, BRENDAN 9 22 2023 WARRANT 36 WELLINGTON
OTTERSTROM, CARLYLE 9 22 2023 COMMITMENT 51 PRICE
VAZQUEZ, ARMANDO 9 23 2023 INTOXICATION, DISORDERLY CONDUCT 22 WASHINGTON
ANDERSON, RODNEY 9 24 2023 DUI, UNSAFE LANE TRAVEL 61 PRICE
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